Российские оккупанты на Крещение хотят обстрелять верующих и обвинить Украину

Российские оккупационные войска планируют обстрел верующих 19 января во время крещения на пруде Цегляный в Петровском районе Донецка.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и инфомационной безопасности.

Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.

Провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев, менее чем в двух километрах от пруда.

"Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", - сообщили.

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Также российские оккупанты могут подстроить взрыв шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями.

"Эта провокация опять же может быть использована для создания повода для начала ведения активных боевых действий", - сказано.

14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на "Концерн Стирол" доставили емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности была утечка в воздух ядовитых веществ.