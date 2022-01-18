Российские оккупанты на Крещение хотят обстрелять верующих и обвинить Украину

 
Ексклюзивы
1/5
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 450
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Просмотров: 1215
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Просмотров: 495
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1242
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
1 Просмотров: 288
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1728
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2871
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 360
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1566
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
5
8
5
13
9
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
&quot;Люди выстояли – не выдержал бетон&quot;: чтим погибших киборгов
"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
Более 200 ч. в небе: показали впечатляющее фото летных учений ВСУ
Видео
Все видео
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
В НАТО есть те, кто не хочет ссориться с Москвой – посол Украины при Альянсе
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1584
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4941
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 936
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 756
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 432
Колонка
17 января 2022
Просмотров: 675
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 21:16

Российские оккупанты на Крещение хотят обстрелять верующих и обвинить Украину

  Комментировать

Российские оккупационные войска планируют обстрел верующих 19 января во время крещения на пруде Цегляный в Петровском районе Донецка.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и инфомационной безопасности.

Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации.

 

Провокационный обстрел возможен из вражеского опорного пункта, расположенного на шахте им. Челюскинцев, менее чем в двух километрах от пруда.

"Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно не работающей шахте (но 15 января его почему-то включали на несколько часов)", - сообщили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин

Также российские оккупанты могут подстроить взрыв шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями.

"Эта провокация опять же может быть использована для создания повода для начала ведения активных боевых действий", - сказано.

14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на "Концерн Стирол" доставили емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности была утечка в воздух ядовитых веществ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские оккупанты на Крещение хотят обстрелять верующих и обвинить Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

Самое читаемое
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 21933
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 18081
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 11925
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 9351
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину Просмотров: 7371
Донбасс
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
 Просмотров: 1242
ОБСЕ исследовала ситуацию с утечкой химикатов в оккупированной Горловке
ОБСЕ исследовала ситуацию с утечкой химикатов в оккупированной Горловке Просмотров: 306
Немецкая министр после Киева полетела в РФ договариваться о нормандской встрече
Немецкая министр после Киева полетела в РФ договариваться о нормандской встрече Просмотров: 351
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
Женщине на войне нужно пахать в 10 раз больше, чем мужчине – ветеран
 Просмотров: 1071
Россия на оккупированном Донбассе начала собирать артиллеристов
Россия на оккупированном Донбассе начала собирать артиллеристов Просмотров: 999
Больше всего комментируют
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
4
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Голосов: 12285
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть