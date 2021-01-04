Российские оккупанты атакуют из тяжелого оружия. Что говорят в штабе ООС

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Марьинки, Лебединского и Красногоровки противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

У Южного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевики обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное. Обстрел велся из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор, но никто из жителей не пострадал.