Российские оккупанты атакуют из тяжелого оружия. Что говорят в штабе ООС

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3888
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 801
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1413
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1746
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 828
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1116
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
3
4
3
5
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Видео
Все видео
Российские оккупанты атакуют из тяжелого оружия. Что говорят в штабе ООС
Российские оккупанты атакуют из тяжелого оружия. Что говорят в штабе ООС
Как прошли сутки на Донбассе
Как прошли сутки на Донбассе
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Воины ВСУ утихомирили российских наемников прицельным огнем
Воины ВСУ утихомирили российских наемников прицельным огнем
Воины ВСУ ударили по российским оккупантам прицельным огнем
Воины ВСУ ударили по российским оккупантам прицельным огнем
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1269
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1413
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 981
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 07:56

Российские оккупанты атакуют из тяжелого оружия. Что говорят в штабе ООС

  Комментировать
Российские оккупанты атакуют из тяжелого оружия. Что говорят в штабе ООС
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Марьинки, Лебединского и Красногоровки противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

У Южного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нет смысла сидеть в окопах: главнокомандующий ВСУ о перемирии на Донбассе

"Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевики обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное. Обстрел велся из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор, но никто из жителей не пострадал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские оккупанты атакуют из тяжелого оружия. Что говорят в штабе ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа

Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 18765
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 14598
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 10377
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 10044
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 9432
Донбасс
Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня
Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня Просмотров: 63
Как прошли сутки на Донбассе
Как прошли сутки на Донбассе
 Просмотров: 108
Какая погода будет сегодня в Украине?
Какая погода будет сегодня в Украине? Просмотров: 135
Российские войска 9 раз нарушали тишину на Донбассе
Российские войска 9 раз нарушали тишину на Донбассе Просмотров: 90
660 тысяч жителей оккупированных территорий получают украинский пенсию - Минсоцполитики
660 тысяч жителей оккупированных территорий получают украинский пенсию - Минсоцполитики Просмотров: 189
Больше всего комментируют
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
3
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
2
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
1
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Голосов: 10150
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть