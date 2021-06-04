Российские оккупационные войска атаковали ВСУ. Чем все закончилось

За прошедшие сутки не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Утром, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали одно нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Неподалеку Песков российские наемники открыли огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра. Боевых потерь среди украинских защитников нет, сообщили в штабе ООС.

"О факте нарушения украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки подразделения полиции сводных отрядов проверили 4147 транспортных средства и 4525 человек. 3 июня в зоне ООС выявили 66 административных правонарушений и раскрыли шесть преступлений.

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В течение 2 июня в зоне проведения операции Объединенных сил не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня. Спокойно было и в течение 3 июня.