Российские наемники устроили стрельбу, но обвиняют ВСУ

Оккупанты устроили смертельную стрельбу. Фото: slovoidilo.ua

На наблюдательном пункте российских оккупантов у Голубовского боевики устроили смертельную стрельбу.

В то же время, обвиняют в этом Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщает ОТУ "Север" в Facebook.

"На оккупированной территории наемники распивали алкоголь. При обсуждении затруднительной экономической ситуации боевики устроили драку, которая переросла в стрельбу", - рассказали украинские защитники.

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В результате один наемник нанес смертельное огнестрельное ранение другому. После этого он совершил самоубийство.

"Командование оккупационных войск для того, чтобы скрыть низкий уровень военной дисциплины и системное употребление алкогольных напитков среди боевиков пытается обвинить ВСУ в нарушении режима огня", - отметили украинские военные.

На Донбассе в пятницу, 11 июня, во время обстрела украинский военный получил смертельное осколочное ранение. Всего с начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.