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четверг, 17 декабря 2020 07:48

Российские наемники устраивали провокации

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Российские наемники устраивали провокации
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 16 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Противник открывал огонь из гранатометов различных систем, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Шумов также применил станковые и ручные противотанковые гранатометы. Огневые провокации российско-оккупационных войск не имели угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - рассказали в штабе.

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Сегодня, 17 декабря, около Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета. Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался. Боевых потерь и ранений - нет.

Русские захватчики вывели на передовые позиции танки и артиллерийские подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов. Государство-агрессор продолжает наращивать военный потенциал на Донбассе, привлекли максимальное количество личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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