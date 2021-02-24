Российские наемники трижды нарушили тишину

Неподалеку линии соприкосновения задержали диверсанта оккупантов. Фото: Иnformator

В течение текущих суток на Донбассе боевики 3 раза нарушили режим тишины.

Так, в пригороде Авдеевки противник вел огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Марьинки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Южного - из стрелкового оружия.

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Недалеко от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал боевика, который пытался проникнуть на украинские позиции.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 га территории и передали на уничтожение 76 взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

На позициях опорного пункта ВСУ у Чермалык боевик напал с ножом на украинского военного. Наемник успел ранить солдата ножом в щеку.