Российские наемники ранили воина ВСУ

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 29 апреля, было зафиксировано тринадцать нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил раненияе сообщили в штабе ООС.

В частности, неподалеку поселков Невельске и Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки - еще и со станковых противотанковых гранатометов. В районе Луганского и Павлополя противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска и Водяного враг применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде Причепиловки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе поселков Пески, Золотое -4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования Российской Федерации вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов. У Шумов - из стрелкового оружия. Вблизи Новгородского - с боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.

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"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро 30 апреля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Российская Федерация вновь начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021". Россияне вывели от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается "во многих местах".