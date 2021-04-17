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суббота, 17 апреля 2021 09:01

Российские наемники не прекращают обстрелы украинских позиций

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Российские наемники не прекращают обстрелы украинских позиций
Российские наемники продолжают обстреливать позиции украинских военных. Фото: radiosvoboda.org

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать займу украинских защитников, чтобы спровокуватиих ответа и в дальнейшем обвинить в нарушении режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 16 апреля, зафиксировали 15 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщили в пресс-служб штаба операции объединенных сил.

В частности, неподалеку населенных пунктов Новгородское, Мариьинка и Опытное противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а у поселка Невельске еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донетчине в пригороде населенных пунктов Водяное Луганское и Новоалександровка враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка майорских - из стрелкового оружия.

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а возле села Пески - подствольные гранатометы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта майорских враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 17 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко Водяного враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

На протяжении прошедших суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4962 транспортных средства, 5095 человека, из которых 4775 по Информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к Вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников доставили двух человек. Выявлено 88 административных правонарушений. За указанный период полицейские раскрыли 15 преступлений.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1045 человека, на подконтрольную Украины территорию прибыло 512 человек. Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" - 121 и 161 соответственно.

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Дата
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