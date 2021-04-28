Российские наемники бьют из тяжелого вооружения. Военные сообщили последние новости с передовой

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. На обстрелы наши защитники открывали огонь.

Имеем одного погибшего и четырех раненых, сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у Опытного - еще с противотанкового ракетного комплекса. Неподалеку Майорска оккупанты трижды обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Талаковки - со станковых противотанковых гранатометов, а у Луганского - с автоматических станковых гранатометов. В районе Каменки и Павлополя враг несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Широкино - из стрелкового оружия.

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"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе.

По состоянию утро 28 апреля, обстрелов не зафиксировано.

Рабочая группа в составе ТКГ не рассматривала документ об усилении контроля за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Его планируют рассмотреть 28 апреля, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он отметил, что пока не удалось окончательно договориться о прекращении огня, а также о принятии дополнительного механизма контроля за соблюдением тишины.