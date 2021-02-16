Российские командиры уничтожают подчиненных из-за денег - Снегирев

Боевики уничтожают прямо на позициях. Фото: Reuters

Одна из причин обострения на Донбассе - выплата зарплаты боевикам 2-го армейского корпуса.

Таким образом боевиков уничтожают, а их деньги забирают себе, зарабатывая на жизнь, говорит Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Правое дело".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Договориться с Россией практически невозможно - Кравчук

"Делают таким образом: начинают хаотические обстрелы позиций ВСУ. Украинские военные открывают огонь, через который россияне несут потери. А оставшиеся деньги забирают себе", - говорит Снегирев.

За прошедшие сутки, 15 февраля, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Славного вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета, у Опытного из ручного противотанкового гранатомета. А вблизи Светлодарска - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, сообщили в штабе ООС.