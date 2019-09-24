России не позволят контролировать Украину из-за Донбасса

Украина планирует ввести для оккупированных территорий Донбасса "особый статус". Фото: Политек

Украина не позволит России превратить "особый статус" Донбасса в инструмент давления.

Также россияне не смогут контролировать внешнюю и внутреннюю политику, говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью испанской газете El Pais.

"Украина является суверенным и унитарным государством. Мы никогда не согласимся, что кто-то извне из-за "особого статуса" может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства", - сказал Данилюк, сообщила пресс-служба СНБО.

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В Киеве возле Офиса президента собралась около тысяча активистов, требовавших запретить введение так называемой "формулы Штайнмайера" в переговорах с Россией.