РФ сознательно разрушает Минские договоренности путем паспортизации Донбасса - МИД

Россия сознательно разрушает Минские договоренности - Николенко. Фото: unian.ua

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявления России о паспортизации Донбасса.

Киев отмечает, что паспортизация - это нарушение минских соглашений. Такое заявление сделал спикер МИД Олег Николенко, передает РБК-Украина.

Российскую паспортизацию он назвал "элементом российских гибридных тактик против соседних государств".

"Под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии", - напомнили в МИД.

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В апреле 2019 году Украина и международное сообщество, в частности члены Совбеза ООН осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства украинцам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. РФ продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ней украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство", - отметили в МИД.

Николенко отметил, что в таких условиях шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в минском процессе выглядит "особенно циничными и такими, которые не имеют ничего общего с реальностью".

В Европейском Союзе обеспокоены тем, что Россия выдает свои паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В ЕС считают, что Россия может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.