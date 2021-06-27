РФ сознательно разрушает Минские договоренности путем паспортизации Донбасса - МИД

 
Ексклюзивы
1/5
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 459
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 729
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1413
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1080
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 6886
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 513
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 396
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 711
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1161
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 495
Фото
Все фото
6
4
32
3
7
Как украинские спецназовцы прошли экзамен НАТО: показали фото
Как украинские спецназовцы прошли экзамен НАТО: показали фото
Сторонника &quot;русского мира&quot; задержали с помощью БТР
Сторонника "русского мира" задержали с помощью БТР
В море, на земле и в воздухе: морпехи поразили снимками с масштабных учений
В море, на земле и в воздухе: морпехи поразили снимками с масштабных учений
На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков
На Луганщине нашли схрон с боеприпасами боевиков
Оккупанты устроили в Донецке концерт &quot;войны и победы&quot;
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
Видео
Все видео
Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО
Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
Интервью
1/5
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 459
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 333
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 441
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1008
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 873
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 873
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
воскресенье, 27 июня 2021 14:51

РФ сознательно разрушает Минские договоренности путем паспортизации Донбасса - МИД

  Комментировать
РФ сознательно разрушает Минские договоренности путем паспортизации Донбасса - МИД
Россия сознательно разрушает Минские договоренности - Николенко. Фото: unian.ua

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявления России о паспортизации Донбасса.

Киев отмечает, что паспортизация - это нарушение минских соглашений. Такое заявление сделал спикер МИД Олег Николенко, передает РБК-Украина.

Российскую паспортизацию он назвал "элементом российских гибридных тактик против соседних государств".

"Под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии", - напомнили в МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев получили российские паспорта на оккупированных территориях

В апреле 2019 году Украина и международное сообщество, в частности члены Совбеза ООН осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства украинцам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. РФ продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ней украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство", - отметили в МИД.

Николенко отметил, что в таких условиях шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в минском процессе выглядит "особенно циничными и такими, которые не имеют ничего общего с реальностью".

В Европейском Союзе обеспокоены тем, что Россия выдает свои паспорта жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В ЕС считают, что Россия может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «РФ сознательно разрушает Минские договоренности путем паспортизации Донбасса - МИД». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Помощь от государства была мизерной: как выживают предприниматели в Украине

Столкнулись два поезда на Парижском вокзале

Самое читаемое
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 18909
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
7
 Просмотров: 8650
Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия дожала Австрию в конце встречи
 Просмотров: 7857
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
 1 Просмотров: 6886
Гороскоп на 26 июня: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 26 июня: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 3888
Донбасс
Наблюдателей ОБСЕ не пускают на оккупированный Донбасс
Наблюдателей ОБСЕ не пускают на оккупированный Донбасс Просмотров: 18
Ситуация на Донбассе: оккупанты 9 раз обстреляли позиции ВСУ
Ситуация на Донбассе: оккупанты 9 раз обстреляли позиции ВСУ Просмотров: 99
Назвали имя погибшего воина на фронте
Назвали имя погибшего воина на фронте 1 Просмотров: 837
Меркель будет говорить с Байденом о российской агрессии
Меркель будет говорить с Байденом о российской агрессии Просмотров: 189
От вражеских обстрелов погиб украинский воин
От вражеских обстрелов погиб украинский воин Просмотров: 378
Больше всего комментируют
9
Признание Зеленского: все хуже, чем думали - ЗН
5
Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе
3
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
2
"ЕС" требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по делу "вагнеровцев" - Порошенко
Голосов: 11212
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть