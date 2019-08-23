РФ решила слить Донбасс - полковник ВСУ о приезде Суркова в Луганск

В Луганск прибыла делегация во главе с Сурковым, советником Путина. Фото: комсомольская правда.

22 августа в Луганск прибыла делегация из России во главе с Сурковым, советником Путина.

После этого на территориях тяжелого вооружения оккупанты грузят танки и вывозят их в неизвестном направлении, пишет obozrevatel.

Цель визита неизвестна. Полковник ВСУ Анатолий Штефан предполагает, что эти события могут быть следствием решения вернуть оккупированные территории обратно в Украину.

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"В г. Луганськ 22.08 приехала работать делегация из рф, которая заселилась в гостинице Дружба. Есть неподтвержденная информация о пребывании в Луганске Суркова. В связи с секретностью которую сделали оккупанты, пока цель визита не известна. В одном из районов сосредоточения тяжелого вооружение, оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и вывозят в неизвестном направлении. в Ростовской области из стороны рф почти закончили построение инженерно - защитных сооружений. Ввели запрещенную зону и ограничительные меры. Обычные новости, но если их объединить можно предположить интересную вещь? РФ решила слить Донбасс? Посмотрим", пишет Анатолий Штефан в Facebook.

Посол США в России Джон Хантсман надеется, что в ближайшее время состоится встреча между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.