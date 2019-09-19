РФ перебрасывает на Донбасс спецназ и выпускников военных училищ

Россия усиливает свои войска на оккупированных территориях Донбасса спецназом. Для командования боевиками привозят студентов военных учебных заведений.
Командование ВС РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских высших военно-учебных заведений, сообщает "Сегодня".
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Для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через неконтролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ.
Разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками. Определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведения сил происходило с обеих сторон линии разграничения, рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.
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