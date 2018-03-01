РФ начала собирать компромат на командиров боевиков

ФСБ начала собирать компромат на командиров боевиков. Хотят заменить их российскими кадровиками. Фото: Информационный сопротивление

ФСБ начала собирать данные о командирах боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает "Інформациійний спротив".

"В ДНР проходит комплексная проверка подразделений 1-го АК представителями ФСБ и МО РФ, с целью сбора компрометирующих данных (факты коррупции, хищения денежных и других ресурсов, превышение власти). Делают это для дальнейшего устранения от должностей командиров, привлечения к ответственности и замещения новыми командирами (в основном из числа кадровых офицеров ВС РФ).

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На данный момент такая проверка проходит в 9-м ошмсп 1-го АК ДНР (Новоазовский район) ", - говорится в сообщении.

В конце февраля на территории России организовали проведение курсов повышения квалификации для офицеров из числа руководящего состава 1-го и 2-го АК.