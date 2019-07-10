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среда, 10 июля 2019 13:39

Разведка посчитала российские боеприпасы на Донбассе за июнь

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Разведка посчитала российские боеприпасы на Донбассе за июнь
Россия передала на Донбасс 600 тонн боеприпасов. Фото: img.tsn.ua

Россия продолжает активно обеспечивать потребности своей оккупационной группировки войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В течение июня-июля 2019 года с территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставили более 600 тонн боеприпасов - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Эта цифра включает и реактивные системы залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами.

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"Вместе с тем автомобильным транспортом с российской территории завозились грузы военного назначения. Также и гражданские автомобили, сопровождение которых при пересечении неконтролируемых участков украинской границы осуществлялся ФСБ РФ, а после пересечения - подразделениями российско-оккупационных войск ", - сообщили в Минобороны.

Российские вооруженные формирования раз систематически обстреляли мирные населенные пункты. 8 июля с 2:20 до 2:50 оккупанты обстреливали Водяное.

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