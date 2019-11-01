Разведение войск в Золотом: показали 18 красноречивых фото

Фото: radiosvoboda.org

Фоторепортаж из поселка Золотого и села Катериновка, которая оказалась в серой зоне, снял фотокорреспондент Андрей Дубчак.

Опубликовали фотографии на сайте Радио Свобода.

Снимали репортаж в поселке Золотое-4 и селе Катериновка, передвигаясь пешком. Использовать автотранспорт запретили полицейские. Вооруженные правоохранители охраняют территорию круглосуточно.

Улицы патрулируют военные и нацгвардейцы. Одна из причин - присутствие здесь ветеранов-добровольцев полка "Азов", которые выступают против отвода войск от нынешних передовых. В самом поселке местные разделились на два лагеря - "за разведение" и "категорически против". Оба лагеря одновременно соединяет и разделяет одно - страх перед будущим.

В селе сейчас проживают 526 человек - почти половина от прежнего количества жителей. Практически единственным местом работы для жителей золотого остается шахта "Родина". Четыре раза в день есть автобусное сообщение с Лисичанском.

28 октября в Золотом был обстрел - местная жительница 71-летняя Любовь Семеновна показала корреспондентам последствия обстрела. Пули калибра 7,62 пробили стены и крышу дома. В летнюю кухню попала мина - взрывной волной отбросило собаку с будкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путинские боевики не прекращают обстрелы

За селом расположены запасные позиции второй линии обороны украинских военных. Участок разведения №2 расположена между поселком Золотое-4 и Луганское. Первый участок разведения находится в Станице Луганской. За процессом разведения войско у Катериновки наблюдает ОБСЕ.

Вдоль дороги в соседнее село Катериновка установлены надписи, что бойцы 72-й отдельной механизированной бригады стреляют без предупреждения. Ранее там были позиции военных, теперь их оттуда выводят.

Как отмечает Андрей Дубчак, новые позиции ВСУ выглядят солидно - выкопанные свежие фортификационные сооружения, растянутые ряды колючей проволоки.

Жители Катериновки неоднозначно относятся к разведению войск. Но сходятся в одном - хорошо, что не стреляют.

Европейский Союз приветствует разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе. Об этом говорится в заявлении ЕС на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.