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воскресенье, 09 февраля 2020 21:30

Разведение войск в Донбассе: рассказали о трех новых точках

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Разведение войск в Донбассе: рассказали о трех новых точках
На Донбассе готовится новое разведение войск. Фото: РБК

Готовятся три новые точки для разведения войск в Донбассе.

"Они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую ", - сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

Когда именно состоится новое разведение войск сейчас неизвестно, это зависит от Минских договоренностей.

"Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас идут переговоры", - отметил министр.

Речь идет о железнодорожном мосту в районе Станицы Луганской, Новоселовка-2 и КПВВ "Гнутово". Хотя министр не исключил, что другая сторона может предлагать участки, которые нам не подходят. В таком случае украинская власть откажет.

Загороднюк отметил, что разведение имеет смысл с гуманитарной точки зрения. "Действительно, переходы, пункты пропуска улучшают экономическую ситуацию, способствуют оживлению экономики, вообще оживлению жизни в тех депрессивных регионах. И это мы поддерживаем. Это, действительно, имеет смысл. Однозначно абсолютно Станица Луганская - это позитив. Потому что там идет коммуникация, отстроенный мост, местные жители могут жить как-то там, что-то покупать", - сказал Загороднюк.

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Верховная Рада 12 декабря 2019 320 голосами приняла изменения в Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", согласно которым срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года.

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