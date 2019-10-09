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среда, 09 октября 2019 11:51

Разведение сил: боевики отойти из Ясиноватой, части Донецка и Сокольников

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Разведение сил: боевики отойти из Ясиноватой, части Донецка и Сокольников
Во время разведения противник тоже уйдет из Ясиноватой, частично из Донецка - штаб ООС / фото УНИАН

Вопрос населенных пунктов, от которых должны отойти террористы, будут еще обсуждаться в ТКГ в Минске и в "нормандском формате".

В зону разведения сил могут попасть Широкино, Пески, Гранитное и другие населенные пункты, которые зперебувають под контролем ВСУ, заявил заместитель командующего штаба ООС Богдан Бондарь в эфире "Радио Свобода".

Бондарь назвал это одним из вариантов, которые рассматриваются.

Все эти вопросы, по его словам, будут еще обсуждаться "в трехстороннем" и "нормандском формате".

"Противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. С тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонние и в "нормандском формате", - отметил Бондарь.

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Заместитель командующего штаба ООС отметил, что сейчас новые участки разведения войск не обсуждались, а в Золотом и Петровском разведения происходит через регулярные обстрелы со стороны боевиков.

После отвода украинской армии жители Павлополь Волновахского р-на Донецкой обл. бояться оказаться в серой зоне.

Селяне уже жили в таких условиях

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