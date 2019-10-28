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понедельник, 28 октября 2019 04:12

Разумков рассказал, что будет с особым статусом Донбасса

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Разумков рассказал, что будет с особым статусом Донбасса
Разумков прокомментировал закон об особом статусе Донбасса. Фото: Корреспондент

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков детально высказался по резонансному вопросу разработки закона об особом статусе Донбасса.

Процесс разработки законопроекта об особом статусе Донбасса будет напрямую зависеть от Нормандских переговоров, сообщил Разумков в эфире телеканала ICTV.

"Очень многое будет зависеть от Нормандских переговоров и от этого будем двигаться в разработке законопроекта о предоставлении Донбассу особого статуса", - сказал он.

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Cрок действия текущей редакции закона о временном особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря.

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