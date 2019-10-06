Разумков: "Не перейдем ни одной "красной линии"

Разумков озвучил "красные линии" нового закона о Донбассе. Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что во время подготовки нового закона об особом статусе Донбассу не будет перейдена ни одна "красная линия".

"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе - выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Тогда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", - заявил Разумков телеканалу "Украина".

Разумков отметил, что никто не будет нарушать "красные линии", которые были указаны ранее, так как от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

"Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Этот закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства", - отметил Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против рушуний Зеленского

По его словам, для того, чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе будет предусматривать федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров.

Председатель Верховной Рады также надеется, что переговоры в "нормандском формате" смогут дать толчок, который поможет выйти из тупика. Разумков также отметил, что при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, милиции, которые там будут находиться.

6 октября на Майдане устроили вече "Нет капитуляции" против так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации в Донбассе. 1 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на "формулу Штайнмайера". "Формула" предполагает, что оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада закрепит этот особый статус на постоянной основе.