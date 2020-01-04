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суббота, 04 января 2020 03:28

Рассказали, сколько военных получили боевые премии за прошлый год

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Рассказали, сколько военных получили боевые премии за прошлый год
В общем поощрения получили 4580 военных. Фото: www.ukrinform.ua

В 2019 году командование Объединенных сил издало 155 приказов для выплат премий и вознаграждений на общую сумму 26 790 710 грн.

В общем поощрения получили 4580 военнослужащих. Из них:

3519 человек на сумму 21255000 грн - за непосредственное участие в боевых действиях;

753 военных на сумму 3775700 грн - за успешное выполнение боевых задач;

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308 защитников Украины на сумму 1760010 грн - за уничтожение вооружения и военной техники противника.

Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

12 бронетранспортеров БТР-4Е передали 92-й бригаде им кошевого атамана Ивана Сирка.

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