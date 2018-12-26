Рассказали о ситуации с лекарствами на оккупированных территориях

Есть аптеки в оккупированном Луганске, где можно найти лекарства украинского производства. Фото: из открытых источников

Местные жители во временно оккупированном Луганске жалуются на качество лекарств российского производства.

"Это не таблетки, а настоящий мел, никакого эффекта не дают, цены на них в 2-3 раза дороже, чем в Украине", - рассказала луганчанка Марина, ее имя изменено в целях безопасности, об этом сообщает LIGA.net.

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"У мужа была высокая температура, ничего из таблеток жаропонижающих не сбивало, пришлось вызвать "скорую", в больнице поставили капельницы, только тогда ему стало легче", - уточнила она.

Другой собеседник подчеркнул, что есть аптеки, где можно найти лекарства украинского производства.

"Но они дороже в разы. Например, иммунофлазид в Украине можно купить в среднем за 200 грн, тут его перепродают за 1500 рублей (около 750 грн). Так они на нас зарабатывают", - сказал луганчанин Сергей.

Многие стараются покупать лекарства украинского производства в Станице Луганской.

"Кто-то сам идет, кто-то просит родственников. С чеками наши украинские пограничники пропускают, ничего не забирают, там нету проблем", - уточнил Сергей.

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