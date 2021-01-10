Рассказали о ситуации на передовой

Сообщили последние новости с Донбасса. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики раз нарушили режим тишины.

Нарушение зафиксировали вблизи Авдеевки. Обошлось без потерь. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций в станковой противотанкового гранатомета.

О факте нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

В течение 5-7 января СММ ОБСЕ зафиксировала 57 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 71 - на Луганщине. Большинство нарушений произошла в южной части Донецке.