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вторник, 28 мая 2019 19:02

Рассказали о последних новостях на передовой

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Рассказали о последних новостях на передовой
На Донбассе был ранен украинский военный. Фото: ТВА

На Донбассе от начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции оккупанты обстреляли из 120 мм минометов. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял наши позиции вблизи города Марьинка и поселка Широкино из минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

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На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

27 мая Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку на Луганщину. Там осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. С 2015-го там не ведутся боевые действия.

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