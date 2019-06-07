Раненых бойцов перевозят в специализированные медицинские учреждения

Травмы защитников украинской земли оценили как средней степени тяжести. Их перевезут в более квалифицированные медицинские учреждения. Фото: ООС

Бойцов, получивших ранения во время ночного обстрела в Новолуганское отправили в госпиталь.

У 4 военных обломочные и торакальные ранения, еще у 4 - акубаротравмы, пишут в пресс-центре ООС.

Состояние здоровья защитников Украины врачи оценили как средней степени тяжести.

"Всем им была оказана квалифицированная медицинская помощь их подготовили к дальнейшей эвакуации в военно-лечебные учреждения с высоким уровнем оказания медицинской помощи", - пишут в ООС.

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На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью – Зеленский Артиллерийские обстрелы боевиков в ночь на 7 июня, в результате которых 2 украинских военных погибли, а 8 получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Передает пресс-служба президента Владимира Зеленского