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четверг, 02 сентября 2021 23:16

Раненого снайпером бойца пятый день спасают в больнице Мечникова

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Раненого снайпером бойца пятый день спасают в больнице Мечникова
Медики борются за жизнь бойца. Фото: kr.informator.ua

В Днепре спасают 27-летнего украинского бойца, раненого снайпером на Донбассе 29 августа.

"Доставлен в крайне тяжелом состоянии - кома 2, ИВЛ, медикаментозная седация. Сразу в операционную. Лучшие нейрохирурги Мечникова провели тяжёлую многочасовую операцию. Пуля вошла в височно-теменную область слева, диаметрально вышла с другой стороны черепа", - написал в Facebook гендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

Состояние потихоньку стабилизировалась на пятый день после операции.

"Нейрохирурги, реаниматологи, медсестры Мечникова выхаживают, как родного сына. Впереди долгий путь лечения, мучительных переживаний и борьбы за жизнь молодого героя. Андрей - сирота. Дома никто не ждёт. А сейчас тихо шипят аппараты, заглушая крик его души", - отметил Рыженко.

Военнослужащий получил тяжелое ранение в населенном пункте Горское Донецкой области. Это уже третье ранение бойца.

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На позиции ему оказали первую медицинскую помощь, после чего эвакуировали в больницу Мечникова.

1 сентября оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинский воин получил осколочное ранение.

В августе 2021 на Донбассе погибли девять украинских бойцов - всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Самый больший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном районе в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

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