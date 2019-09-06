"Рамка очень проста: не сдавать интересы Украины" - Арахамия об амнистии боевиков

Арахамия об амнистии боевиков. Фото с открытых источников.

Если будет объявлена ​​амнистия пророссийских боевиков, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, то только не за счет сдачи национальных интересов.

"Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "Нострадамуса". Вы же видите, какая ситуация - она ​​динамично меняется. Я точно могу сказать - у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем - сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", - сказал в эфире программы "Право на власть" председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

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Амнистии пророссийских боевиков Донбасса настаивают в России. Представитель президента страны Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Украина якобы в рамках минских соглашений должна предоставить Донецкой и Луганской областям особый статус, а боевикам на Донбассе - амнистию.

Процесса переговоров об обмене пленными между Украиной и Россией вредит избыточная информация. Широкое обсуждение информации и "фейсбук-истерики" могут иметь негативные последствия, об этом говорит председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.