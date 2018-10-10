Ракета "Гром": показали все этапы производства новой грозного оружия

Конструкторское бюро "Южное" показало демонстрационные ролики о полевые испытания оперативно тактического комплекса "Гром".
Показали как составляют шасси боевой машины, испытания демонстратора боевой части, а также сбор конструкторского макета боевой ракеты, сообщает Український мілітарний портал.
Шасси было разработано и изготовлено Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, его испытания осуществлялось на одном из общевойсковых полигонов.
Во время этих испытаний были подтверждены заявленные технические характеристики шасси по проходимости боевой машины.
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Самоходная пусковая установка имеет независимую торсионную подвеску, подобную той, что используется на бронетранспортере БТР-4.
На международной выставке "Оружие и безопасность" Украина представила бронетранспортер БТР-70, который модернизировало предприятие Житомирский бронетанковый завод. также показали новую РСЗО "Берест".
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