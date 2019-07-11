Работали вместе - главнокомандующий ВСУ рассказал об отношениях с олигархом

Руслан Хомчак был знаком знаком с Игорем Коломойским с начала войны на востоке. Фото: Новинарня

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак работал с олигархом Игорем Коломойским в начале войны.

"Тогда областная государственная администрация, как и волонтеры, очень мощно помогали армии. Поэтому с Коломойским у нас были служебные отношения", - рассказал он в интервью Новинарні.

Познакомился он с олигархом во время работы в Днепре.

"Я в то время был командующим оперативного командования "Юг" в Днепре. Командование отвечало, без преувеличения, за пол страны. И тогда же в 2014 году Коломойский был назначен на должность председателя Днепропетровской ОГА", - сказал Хомчак.

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Главнокомандующий рассказал, что в то время работал с председателями областных государственных администраций.

"Мы с ним работали месяцев десять. Я работал тогда вообще с 11 головами ОГА из разных областей Юго-Востока, от Одесской области в Сумскую включительно. С Днепропетровской областью взаимодействовали более тесно, потому что она была соседним регионом с Донбассом, где шла война. Ну а Днепр было основным городом, куда мы перебазировали армейскую авиацию, скажем ", - говорит он.

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Согласно указу от 31 мая, возглавляет СНБО президент, секретарь - Александр Данилюк. В состав СНБО также ввели: первого заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главу Администрации президента Андрея Богдана, заместителей главы АП Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку, министра финансов Оксану Маркарову, начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.