Пытали за "шпионаж": похищенный оккупантами украинец в критическом состоянии

Погорелова содержат в подвале СИЗО в одиночной камере. Фото: t.me/denisovaombudsman

Почти пять лет гражданина Украины 43-летнего Александра Погорелова, который сейчас в критическом состоянии, незаконно удерживают в тюрьме на временно оккупированной территории Донецкой области.

Житель Донецка, строитель по специальности после начала российской агрессии уехал в Киев, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram. Время от времени мужчина приезжал к родным.

"30 ноября 2017 года его похитили во время пересечения КПВВ на временно оккупированной территории, когда он возвращался в столицу. Через несколько дней в дом родителей в Донецке пришли с обысками. Мать Погорелова обвинили в "админнарушении" и задержали на 30 суток. Связи с Александром не было более двух месяцев. Родители нашли его только 17 февраля 2018 года в СИЗО города Донецка, куда принесли ему передачу", - говорится в сообщении.

Погорелова содержат в подвале СИЗО в одиночной камере. До сих пор продолжаются так называемые судебные заседания - его обвиняют в "шпионаже" в пользу Украины. Сейчас состояние здоровья Александра критическое. В результате пыток у него сломана рука, челюсть и сильно болят почки. Родные не могут носить ему передачи из-за карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты похитили украинского врача и осудили за "госизмену"

"Впервые родные увидели Александра на российском телеканале 17 сентября 2018-го. В сюжете речь шла о том, что его обвиняют в причастности к покушению на главаря террористов Захарченко, которого взорвали 31 августа 2018 года. Цинизм заключался в том, что на момент выхода сюжета, Погорелов уже 10 месяцев находился за решеткой в Донецке", - добавляет Денисова.

Она просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ Шарлотту Реландер вмешаться в ситуацию и содействовать немедленной госпитализации украинца, а также обеспечить его квалифицированной медицинской помощью.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.