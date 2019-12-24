Пытал пленных током ГПУ сообщила о подозрении террористу "Москва"

Террористу грозит пожизненное лишение свободы

Генпрокуратура сообщила о подозрении участнику террористической ДНР с российским гражданством, который пытал украинских военнослужащих.

Речь идет о террористе с позывным "Москва", сообщает пресс служба ГПУ.

По данным следователей, в течение сентября 2014 - мая 2015 года, по предварительному сговору с должностными лицами Вооруженных Сил РФ, он участвовал в боевых столкновениях с украинскими военными в районе Донецкого аэропорта. Также занимался пропагандой, публикуя антиукраинские пророссийские статьи и создавая видео.

Россиянин, в нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, пытал электрическим током украинских военнослужащих, попавших в плен во время обороны Донецкого аэропорта.

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Ему объявлена ​​подозрение по ч. 2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы двух или более лиц), ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч.2 ст. 28 ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с военнопленными).

Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Террориста вызвали на допрос на 2 января 2020 года. В случае его неявки, следствием будет инициировано задержание и взятие под стражу.

Главаря самопровозглашенной ЛНР по кличке "Мордвин" приговорили к 9 годам заключения. По данным следствия, в течение 2014-2016 годов он был командиром подразделения в так называемом "КГБ ЛНР". Также следователи установили, что в составе "народной милиции ЛНР" злоумышленник нападал на позиции украинских военных в Дебальцево.