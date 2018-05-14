Пьяные боевики на Донбассе прострелили грудь мирному жителю

Пьяные боевики массово покидают позиции. Фото depo.ua

На оккупированной территории Донецкой области двое пьяных пророссийских боевиков прострелили грудь владельцу оздоровительного комплекса "Водолей".

"После празднования Дня победы и "основания ЛДНР", формирование 1-го и 2-го АК захлестнула волна инспекций и проверок вследствие ряда событий на почве грубых нарушений воинской дисциплины и совершение военных преступлений. Во время "празднований" в так называемом "оздоровительном комплексе "Водолей" двое оккупантов прострелили владельцу комплекса грудь", - сообщил Дмитрий Тымчук, нардеп и координатор "Информационного сопротивления".

При этом в 3-й отдельной мотострелковой бригаде ДНР пытаются установить причины "самовольного оставления позиций" боевиками в поселке Чигири, что на окраине оккупированной Горловки.

Отмечают, что оккупанты на позициях находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, вследствие чего были небоеспособны и просто оставили позиции. Таким образом, этот район уже якобы контролируют украинские военные.

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Кремль готовится к атаке на территорию Украины. Для этого готовит флот и тренирует боевиков. Страны Балтии Россию не интересуют, ведь там нет никаких ресурсов.