Путинские наемники били под Старогнатовкой. У нас раненый

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 522
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 963
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 567
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 297
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 2034
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 531
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2016
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 639
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 486
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 738
Фото
Все фото
5
10
13
3
3
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
Видео
Все видео
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Россияне признались в теракте в Волновахой
Россияне признались в теракте в Волновахой
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Интервью
1/5
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 261
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 135
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 567
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2016
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3843
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 171
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 07:42

Путинские наемники били под Старогнатовкой. У нас раненый

  Комментировать
Путинские наемники били под Старогнатовкой. У нас раненый
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил, сообщили в штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ ударили по российским оккупантам

"Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украине с ОРДЛО в одностороннем порядке боевики передадут 9 пленных. Процесс могут начать уже в ближайшие дни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путинские наемники били под Старогнатовкой. У нас раненый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Первые европейские гонки организовал князь

Ленин умер от кровоизлияния в мозг

5 человек погибли во время взрыва в доме

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 27371
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 20475
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 16830
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 12627
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 9846
Донбасс
США будут поддерживать Украину, чтобы была устойчивой против российской агрессии
США будут поддерживать Украину, чтобы была устойчивой против российской агрессии Просмотров: 252
На Донбассе сохраняют тишину
На Донбассе сохраняют тишину Просмотров: 45
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
 Просмотров: 576
Полезный идиот загоняет Украину в российскую ловушку - эксперт
Полезный идиот загоняет Украину в российскую ловушку - эксперт
 1 Просмотров: 1386
Британские дипломаты почтили память украинских киборгов
Британские дипломаты почтили память украинских киборгов Просмотров: 117
Больше всего комментируют
11
Украина подписала газовые соглашения с РФ
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
Голосов: 10245
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть