Путинские наемники били под Старогнатовкой. У нас раненый

За прошедшие сутки, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил, сообщили в штабе.
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"Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украине с ОРДЛО в одностороннем порядке боевики передадут 9 пленных. Процесс могут начать уже в ближайшие дни.
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