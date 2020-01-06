Путинские боевики убили украинского военного

На Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военный. Фото - freeradio.com.ua

5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия рядом с 4-мя населенными пунктами, сообщили в штабе ООС.

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Горячее всего было поблизости Водяного. Там путинские боевики выпустили по нашим позициям 8 мин.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

5 января в районе населенного пункта Хутор Вольный подорвался грузовой автомобиль ГАЗ-66 с украинскими военными. Один погиб на месте, другой получил тяжелые ранения. Военные были логистами. Вероятно автомобиль наехал на противотанковую мину ТМ-62.