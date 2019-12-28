Путинские боевики ранили украинского военного

Украинский военный получил ранение в результате вражеского обстрела. Фото - Вчасно

27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 6 населенных пунктов. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет.

Киев уже определил новые участки разведения сил и средств на Донбассе, их обсуждают в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).