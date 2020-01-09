Путинские боевики ранили трех наших военных

8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Трое военных получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вблизи Лебединского, Хутора Свободного, Новоалександровки и Новолуганского", - сказано в сообщении.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
На Донбасса в результате вражеских обстрелов погиб боец 93 омбр "Холодный Яр" Сергей Кацун из Славуты. Мужчине было 43 года.
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