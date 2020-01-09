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четверг, 09 января 2020 07:20

Путинские боевики ранили трех наших военных

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Путинские боевики ранили трех наших военных
Трое военных получили ранения в зоне ООС. Фото - atr.ua

8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Трое военных получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вблизи Лебединского, Хутора Свободного, Новоалександровки и Новолуганского", - сказано в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

На Донбасса в результате вражеских обстрелов погиб боец ​​93 омбр "Холодный Яр" Сергей Кацун из Славуты. Мужчине было 43 года.

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