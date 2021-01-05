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вторник, 05 января 2021 07:50

Путинские боевики обстреливают позиции ВСУ

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Путинские боевики обстреливают позиции ВСУ
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Гнутово противник дважды открывал огонь из гранатометов и из стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

У Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

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"Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - рассказали в штабе.

С начала текущих суток, 5 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

Боевики обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное. Обстрел велся из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор, но никто из жителей не пострадал.

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Дата
05
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