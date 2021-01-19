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вторник, 19 января 2021 07:45

Путинские боевики накрыли ВСУ минами 82 калибра

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Путинские боевики накрыли ВСУ минами 82 калибра
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 18 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, недалеко от Богдановки вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из миномета 82-го калибра, сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С вечера 15 до вечера 17 января специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Востоке Украины более 90 нарушений перемирия. Больше всего на территории Донецкой области.

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19
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