Путинские боевики накрыли ВСУ минами 82 калибра

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 18 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, недалеко от Богдановки вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из миномета 82-го калибра, сообщили в штабе ООС.

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"Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

С вечера 15 до вечера 17 января специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Востоке Украины более 90 нарушений перемирия. Больше всего на территории Донецкой области.