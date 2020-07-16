Путин упростил получение российского гражданства для Украинцев

Более 200 тыс. украинцев получили гражданство РФ в 2019 году. Фото: slovoidilo.ua

17 июля 2019 президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно указу, люди, проживающие на всей территории обеих областей, могут получать российское гражданство в упрощенном порядке. Ранее Путин позволял так делать только жителям неподконтрольных Украине районов.

Указ распространяется только на тех, кто уже проживал на этой территории до апреля 2014 года. Поэтому украинцы, которые захотели российского гражданства, должны показать соответствующий документ, который это подтвердит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали вероятных варианты эскалации конфликта на Донбассе

По данным Министерства внутренних дел РФ, в том году 229 422 украинцев таки изменили гражданство. По сравнению с предыдущими годами, эта цифра выросла более чем вдвое. Так, например, в 2018 году российский паспорт получили 83,8 тыс. человек, а в 2017 году - 85,1 тыс.

Несмотря на все, украинская власть не осуждает украинцев за российские паспорта.

"В режиме переходного правосудия большинство людей, которые получили эти паспорта, являются заложниками. Это их способ выживания. Поэтому Украина не имеет к ним претензий. Но претензии могут быть к коллаборационистам, которые служили оккупационной власти. Они точно соответствовать по украинским законам", - заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников.

Командование российских оккупационных войск возобновляет меры по принудительной паспортизации личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Ранее их приостановили из-за эпидемии.