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воскресенье, 14 февраля 2021 11:03

Путин сделал заявление по Донбассу

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Путин сделал заявление по Донбассу
Путин хочет держать Донбасс в заложниках. Фото: REUTERS

Глава России Владимир Путин заявил, что ни при каких обстоятельствах не бросит Донбасс.

По словам президента РФ Владимира Путина, Россия не собирается оставлять Донбасс. В этом он заверил во время встречи с представителями российских СМИ.

Свое заявление он объяснил, тем, что у него перед глазами стоят люди, которые получили травмы в Донбассе.

- У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Донбасс мы не бросим, ​​несмотря ни на что, - отметил он.

Хотя накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова пропагандистки Маргариты Симоньян о необходимости присоединения Донбасса в состав Российской Федерации, уверял, что РФ не собирается этого делать. Но Россия продолжит "защищать русскоязычное население".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль продинамил пропагандистку, которая просила присоединить Донбасс к РФ

Ранее Симоньян предлагала работу работникам закрытых в Украине каналов 112 и ZIK.

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14
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