Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
Просмотров: 2431
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 540
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5508
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1044
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3105
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3618
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 131404
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 828
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2097
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
4
5
6
5
4
В Хмельницкой области простились с воином, который погиб на Донбассе
В Хмельницкой области простились с воином, который погиб на Донбассе
Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото
Боевик ДНР сдал СБУ российских кураторов: показали фото
Сделали фото своих жертв: боевики устроили митинг в годовщину катастрофы МН17
Сделали фото своих жертв: боевики устроили митинг в годовщину катастрофы МН17
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
&quot;Денег на похороны и родственников нет&quot; - показали ликвидированного боевика из Горловки
"Денег на похороны и родственников нет" - показали ликвидированного боевика из Горловки
Видео
Все видео
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Хроники войны: погибли 39 военных
Хроники войны: погибли 39 военных
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 540
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 423
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3105
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1593
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3474
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 387
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 00:48

Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - СМИ

3 Комментировать
Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - СМИ
Путин сделал Трампу предложение по Донбассу. Фото: iPress.ua

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе.

Трамп попросил Путина не обсуждать идею о референдуме на пресс-конференции после саммита, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двоих собеседников, которые присутствовали на заседанием с участием Путина и российских дипломатов.

Путин предложил провести голосования среди местных жителей Донбасса относительно статуса их региона. Все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

Как сообщает издание, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали того, что Путин сказал об Украине на саммите, сказав только: "Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут над ними работать".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Трамп отдаст нам по Украине" - главарь боевиков ДНР сделал заявление

Напомним, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Хельсинки 16 июля и говорили тет-а-тет более часа.

Самое важное, что прозвучало на пресс-конференции - это слова Путина о том, что это РФ организовывала "референдум" в Крыму.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным, на которой будет, в частности, обсуждаться украинский вопрос.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 2 Просмотров: 77359
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 68672
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 59306
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 57262
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем
Елена Кравец впервые вышла из красную дорожку вместе с мужем Просмотров: 29871
Больше всего комментируют
10
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
9
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
8
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
В России рождается новый нацизм - Бабченко
5
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 28942
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua