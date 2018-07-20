Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - СМИ

Путин сделал Трампу предложение по Донбассу. Фото: iPress.ua

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе.

Трамп попросил Путина не обсуждать идею о референдуме на пресс-конференции после саммита, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двоих собеседников, которые присутствовали на заседанием с участием Путина и российских дипломатов.

Путин предложил провести голосования среди местных жителей Донбасса относительно статуса их региона. Все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

Как сообщает издание, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали того, что Путин сказал об Украине на саммите, сказав только: "Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут над ними работать".

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Напомним, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Хельсинки 16 июля и говорили тет-а-тет более часа. Самое важное, что прозвучало на пресс-конференции - это слова Путина о том, что это РФ организовывала "референдум" в Крыму. Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным, на которой будет, в частности, обсуждаться украинский вопрос.