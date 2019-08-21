Прямо под носом врага состоялись военные тренировки авиации ООС

В Донецкой области состоялась тренировка авиации и противовоздушной обороны Объединенных сил.

"Привлекаем пилотов разного уровня с целью постепенного повышения их уровня квалификации в овладении новых аэродромов и расширение возможности авиации Объединенных сил", - сообщают на официальной странице Facebook ООС.

Фото: Штаб ООС

В течение занятия военные отражали условный нападение противника с воздуха, наносили условных ударов по определенным наземным целям и предупреждали несанкционированный взлет-посадку военных самолетов.

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Руководство уверено, что личный состав отработал действие на отлично. В рамках полетной смены военные упражнялись в перебазировании истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков между аэродромами различной дальности.

28 июня в отселенном поселке Полесское обучение провели бойцы 1-й бригады оперативного назначения им. Петра Дорошенко. Отработали боевые действия в условиях города. В течение двух дней продолжались условно-боевые задачи по выявлению разведчиков и диверсионных групп.