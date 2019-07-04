Провели в последний путь известного волонтера

На Майдане Независимости провели в последний путь волонтера Марину Шеремет.

Она погибла 1 июля в ДТП на Черниговщине, сообщает Укринформ.

Марина Шеремет вместе с мужем помогала украинской армии и детям, пострадавшим от российской агрессии на Донбассе.

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Фото: Укринформ

30 июня в ДТП в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет. Авария произошла возле села Носовка. Якобы машина на скорости слетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобиль разбился полностью. Марина ударилась головой о боковое стекло, по словам дежурного врача.