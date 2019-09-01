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Пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

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Пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
Оккупанты продолжают обстрелы украинских позиций. Фото: 24 канал

1 сентября на Донбассе российские оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских военных.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Николаевки по направлению Докучаевска - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; три раза неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Азова - с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Луганского по направлению Нижнего Лозового - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды в районе Зайцевого - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского по направлению Байрака - с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

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Напомним, на протяжении августа во время перемирия на Донбассе погибли 8 украинских военнослужащих.

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  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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