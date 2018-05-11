"Произошло не без внешнего вмешательства" - министр обороны объяснил, почему в воздух взлетели склады с боеприпасами

Очередной взрыв на складах в Балаклее дал толчок для строительства подземных хранилищ, в которых к боприпасив не доберутся ДРГ противника. Фото: Информатор

Взрывы на складах боеприпасов в Балаклее состоялись из-за внешнего вмешательства.

В этом уверен Степан Полторак, министр обороны Украины.

"Ну я бы не хотел комментировать, потому что этот факт является предметом расследования, скажу только, что все это происходило не без внешнего вмешательства. По каждому случаю взрывов на складах мной предназначалось расследование. Причины также расследует прокуратура. По моим приказам к ответственности привлекались как высшие, так и старшие офицеры. И в каждом случае я ставил задачу, что нужно сделать. Мы многое исправили, но, к сожалению, не все. Решение суда по этим действиях есть только в одном случае - по Сватово, где был осужден руководителя этой базы.

К нам десятками лет завозились боеприпасы со всей Европы. Большинство боеприпасов, ракет хранится на земле, и их уже трудно защитить как от диверсантов, так и от природных катаклизмов, от небрежности персонала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Готовим новую мощное оружие" - Полторак рассказал, с чем Украина будет побеждать на Донбассе

Мы определили три основных арсеналы, где начали строить подземные хранилища, которые обеспечат сохранность боеприпасов не только от небрежного отношения личного состава, но и, например, от диверсионных групп. В таком хранилище ДРГ уже ничего не сделает. Эти арсеналы хранить наши боеприпасы от воздушных ударов, но опять же - все зависит от финансового ресурса. Чтобы нам порешать все проблемы по сохранению, надо 10 млрд грн. Конечно, у нас такого ресурса нет. В этом году получим 495 млн грн, и они все будут использованы на поддержание готовности оснащения и оборудования ", - сказал министр.

Сейчас в Минобороны рассматривают 3 возможных причины пожара, возникшего на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области.