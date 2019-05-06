Пробиты все органы: 5-й день спасают раненого бойца

В Днепре 5-й день подряд врачи пытаются спасти старшего сержанта ВСУ.

Военный получил тяжелое ранение возле Новотроицкого 1 мая, пишет главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Раненый 24-летний старший сержант родом из Львовской области, сейчас находится в коме 3 степени, а его жизнь поддерживают большой дозой медицинских препаратов.

Автор: Соцсети "Пока все ждут, что время придет, для многих лучших оно уходит", - главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко

"Пуля вошла в правую скуловую область, вышла через левую лопаточную, повредив на своем пути все жизненно важные органы. 5 суток операций, реанимации пока не оставляют шансов. Весь лучший состав реаниматологов и хирургов праздники провели возле Ивана. Надежды на спасение тают", - пишет Рыженко.

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В Днепр с передовой эвакуировали 2 раненых украинских защитников. Медицинское сопровождение обеспечила начальник отдела реанимации, полковник медицинской службы Ольга Полякова вместе с ординатором, старшим лейтенантом Галиной Ходневич, пишет волонтер Татьяна Губа.