"Пробиты крыши и обваленные стены" - как сегодня выглядит улица, ведущая к ДАПу

Фото: из открытых источников

Горы строительного мусора ли не под каждым домом, пробитые крыши и обваленные стены. Так сейчас выглядит улица Стратонавтов во временно оккупированном Донецке. Она ведет к Донецкого аэропорта. Видео из города изложил в Twitter блогер Necro Mancer.

"Когда-то здесь ездил троллейбус", - пишут пользователи.

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На Донбассе боевики обстреляли жилые дома в Золотом-1 Луганской области. Обстрел вели из артиллерийских систем калибра 122 мм. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, которая 17 мая провела фотофиксацию по факту обстрела, передает пресс-служба ООС.