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понедельник, 29 июля 2019 02:24

Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
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Развороты газеты «Жизнь продолжается»
Фото: birdinflight.com
Стоп-кадр из видео Яна Юрчака «10 минут тишины»
Дорога от Широкино до Мариуполя, Донецкая область, май 2018 года
Больница, Авдеевка, Донецкая область, март 2018 года
Пост Украинской добровольческой армии, Марьинка, Донецкая область, ноябрь 2017 года

Польский фотограф 23-летний Ян Юрчак два года работал над документальным проектом "Жизнь продолжается". Рассказывал о людях, живущих в небольших городках в нескольких километрах от линии фронта.

Фотограф окончил курсы в Университете физического воспитания в Кракове, Краковском педагогическом университете, а также программу Sputnik Photos Mentorship, пишет BIRD IN FLIGHT.

"Впервые я приехал в Украину в 2017 году. Начал документировать то, что наблюдал, - в основном обычную жизнь рядом с линией фронта. Сначала я с фотографом Михалом Сираковски пришел на недельную парамедицинскую подготовку в Донецкой области. Потом уже один отправился в украинскую добровольческую армию в Марьинке как доброволец-парамедик. Пятнадцать дней я был одним из трех человек, которые ухаживают за ранеными, пока их не отправят в больницу. В мою "смену" никто не умер", - рассказал Юрчак.

Художник жил в больнице недалеко от линии фронта. Там гибли люди, но он не видел причин документировать смерть. Не хотел показывать жестокость войны. Ян Юрчак не хотел вызвать такими фотографиями шок. Ведь потом зрители всегда пытаются дистанцироваться, потому что не могут отождествить себя с жестокостью. Вместо этого фотограф хотел вызвать сочувствие и понимание.

Мужчина познакомился со многими людьми из Авдеевки. Провел с ними много времени. Жители таких городов занимаются своими обычными делами. Разница - в худших условиях и войне за углом. Но жизнь гораздо сильнее войны.

"В этом для меня и заключается суть проблемы: плохо, что столько людей умирает, но еще хуже, что более трех миллионов человек живут в зоне конфликта и там ничего не меняется. Война дестабилизирует страну и жизни людей. Те, кто живет там, привыкли к этому и теперь воспринимают ситуацию нормально - и что еще они могут делать", - рассказывает он.

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Фотограф снимал на пленку - камерой среднего формата. Мог делать только 5-10 фотографий в день.

Жители поселка Мироновское Донецкой области показали как они живут в 4 км от линии фронта. Зимой 2015 года, во время боев за Дебальцево, поселок неоднократно. обстреливали

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