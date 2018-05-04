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пятница, 04 мая 2018 16:57

"Привезли с дыркой в голове" - мать убитого боевиками мужчины рассказала о его смерти

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&quot;Привезли с дыркой в голове&quot; - мать убитого боевиками мужчины рассказала о его смерти
Сына 75-летней представительницы Донецка убило осколком, который по ДАПу выпустили террористы. Фото из открытых источников.

Житель поселка Опытное Ясиноватского района Донецкой области умер от осоклка снаряда, который застрял в голове.

Попал под огонь террористов ДНР, какие обстреливали аэропорт в 2014-м, говорит 75-летняя Мария, мать погибшего.

"Стреляли из раена Донецкого аэропорта. Осколок его догнал во дворе. В Днепропетровске сделали операцию. Ему стало легче, я его привезла домой. Ему поставили пластину в голову. Здесь дыра была... залатали... Вроде, хорошо... А потом ему плохо стало", - рассказала женщина.

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Добавила, что сына не спасли - помер спустя 5 дней после ухудшения.

Сегодня, 4 мая, в Хмельнике Винницкой области простились с десантником Александром Микитюком из села Белый Рукав. Тело 19-летнего бойца привезли из Донбасса винницкие волонтеры.

Обозреватель
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